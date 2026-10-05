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05.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Montagabend an

Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Montagabend an

Die Aktie von Alibaba zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 110,71 USD.

Alibaba
89.11 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 110,71 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 110,88 USD. Bei 107,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 816'319 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 72,55 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 19,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,40 CNY. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,16 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9185 19.03.2027 159069158
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Long 13.7167 3.73 158050382
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 23.8369 2.96 160632581
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