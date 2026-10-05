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05.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Nachmittag

Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 108,70 USD zu.

Alibaba
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 108,70 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 108,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 107,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365'344 Alibaba-Aktien.

Bei 191,03 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 75,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 14,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,40 CNY. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,16 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.57 17.09.2027 160549073
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.7684 9.54 159235966
Long 10.9987 3.72 160110583
Long 15.7125 0.96 158050382
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.9987 6.73 160632582
Short 19.1282 2.96 160632581
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Long 5 -7.49 154715853
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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