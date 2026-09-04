Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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04.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 112,86 USD.
Das Papier von Alibaba legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 112,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 113,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 112,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 669'087 Stück.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 70,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 17,71 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,36 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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