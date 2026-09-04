Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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04.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag in Grün
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 112,40 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 112,40 USD zu. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,93 USD an. Bei 112,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 237'059 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 71,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.
Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,46 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,36 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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