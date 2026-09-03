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03.09.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Abend schwächer

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 111,64 USD nach.

Alibaba
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Um 20:26 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 111,64 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 109,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 674'406 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,58 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 20,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,46 CNY je Aktie ausschütten. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,36 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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