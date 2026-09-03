Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 110,70 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 109,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 110,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 324'926 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,04 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,11 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,46 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,36 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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