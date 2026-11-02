Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Montagabend an Fahrt

Das Papier von Alibaba konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 102,58 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,88 USD zu. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 948'373 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 76,55 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 9,47 Prozent sinken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,65 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 39.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,81 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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