Alibaba Aktie News: Alibaba springt am Montagnachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 103,63 USD nach oben. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 103,83 USD zu. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 477'364 Alibaba-Aktien.

Bei 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,76 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,65 CNY je Alibaba-Aktie. Am 20.08.2026 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,81 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut