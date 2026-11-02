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02.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba springt am Montagnachmittag an
Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 103,63 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 103,63 USD nach oben. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 103,83 USD zu. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 477'364 Alibaba-Aktien.
Bei 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,76 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,65 CNY je Alibaba-Aktie. Am 20.08.2026 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,81 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Alibaba
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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