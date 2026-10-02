Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 105,92 USD. Bei 105,18 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 661'076 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 45,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 12,32 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,40 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,16 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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