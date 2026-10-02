Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 106,28 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 105,50 USD. Mit einem Wert von 106,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 334'848 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 81,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 12,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,40 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,16 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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