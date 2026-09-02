Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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02.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochabend südwärts
Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 111,74 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 111,74 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 111,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 611'724 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 72,42 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,89 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,46 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,40 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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