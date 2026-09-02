Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Alibaba-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 112,74 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,04 USD aus. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 112,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,16 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 243'463 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 17,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,46 CNY. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,40 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus

Alibaba-Aktie letztlich im Plus: Gewinneinbruch setzt nur zeitweise unter Druck

Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel