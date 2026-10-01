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01.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend tiefer

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 107,42 USD.

Alibaba
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Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 107,42 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 106,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 713'438 Alibaba-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,54 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,41 CNY ausgeschüttet werden. Am 20.08.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,10 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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