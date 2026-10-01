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01.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursplus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 108,29 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 108,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 109,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 234'037 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 14,24 Prozent sinken.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,41 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 39.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,10 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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