Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 112,90 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 112,10 USD. Bei 112,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 796'303 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 70,65 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 21,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.51 Mrd. USD im Vergleich zu 34.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,40 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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