Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,10 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 408'853 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Gewinne von 69,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,26 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,46 CNY je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,40 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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