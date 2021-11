Alibaba-Aktie knickt ein: Alibaba kappt Wachstumsprognose und verdient weniger als erwartet

Börse aktuell - Live Ticker

Während die Gewinne des SMI am heimischen Aktienmarkt wieder abschmelzen und der Index gar leicht ins Minus rutscht, kann auch der deutsche Leitindex seine anfänglichen Aufschläge nicht recht verteidigen. Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag zum Start uneins. Anleger in Asien hielten sich am Donnerstag ebenfalls weiter zurück.