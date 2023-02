Alibaba-Aktie in Rot: DHL und Alibaba-Tochter Cainiao arbeiten in Polen zusammen

Einem Unternehmenssprecher zufolge erwirbt DHL eCommerce Solutions 49 Prozent an Cainiao Poland zu einem nicht genannten Preis. Insgesamt wollen beide Konzerne dadurch Qualität und Geschwindigkeit von Ausser-Haus-Zustellungen (OOH) in Polen verbessern und davon profitieren, dass Polen in den kommenden Jahren stark in dem Bereich wachsen dürfte. In der ersten Phase nach der Transaktion wollen beide Unternehmen insgesamt 60 Millionen Euro in die Errichtung von Packstationen investieren, um eines der grössten Out-of-Home-Zustellnetzwerke im Land zu entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Bonner DAX-Konzern mit.

Zu Beginn der Kooperation wollen beide Partner ihre vorhandenen Packstation-Netzwerke zusammenlegen, die insgesamt 1.200 Paketstationen umfassen. Mit Hilfe der 60 Millionen Euro soll auf Basis des bereits bestehenden DHL-Netzes von Paketshops, Abhol- und Anlieferstationen in die Errichtung moderner Paketstationen mit benutzerfreundlichen Schnittstellen an zentralen Zugangspunkten investiert werden. Damit soll auch das Netz von DHL in Europa mit insgesamt über 90.000 Zugangspunkten ergänzt werden.

Cainiao, der Logistikarm des chinesischen Technologie-, E-Commerce- und Handels-Konzerns Alibaba Group, hat laut Mitteilung in den vergangenen Jahren ein regionales Drehkreuz in Belgien in Lüttich sowie Sortierzentren in den wichtigsten europäischen Märkten errichtet. Ergänzt werde dies durch ein Netzwerk von Packstationen in Polen, Spanien und Frankreich, um eine effizientere und nahtlose Logistik in ganz Europa zu ermöglichen.

Cainiao wolle nun zusammen mit DHL Logistik-, Technologie- und E-Commerce-Expertise kombinieren und den Kundenservice verbessern. "Während wir das grosse Potential des europäischen E-Commerce-Marktes erschliessen, ist Cainiao bestrebt, durch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern zum Wachstum eines nachhaltigen Logistik-Ökosystems beizutragen", sagte William Xion, Chief Strategy Officer und Generalmanager Europa und Südostasien von Cainiao Network.

Der polnische E-Commerce-Markt wachse so schnell wie kaum ein anderer in Europa und dürfte sich bis 2027 verdoppeln, sagte Pablo Ciano, CEO von DHL eCommerce Solutions. Darüber hinaus bevorzugen 40 Prozent der Verbraucher die Zustellung in eine Packstation, der polnische Markt für Out-of-Home (OOH) Zustellungen habe sich in den vergangenen letzten drei Jahren nahezu verdreifacht. Durch die Zusammenarbeit mit Cainiao "stärken wir unsere Position als vertrauenswürdiger Paketdienstleister und schaffen ein umfassendes Netz an modernsten Packstationen".

Die Transaktion unterliegt den Genehmigungen der zuständigen Kartellbehörden in bestimmten Ländern, die in den kommenden Monaten erwartet werden.

Alibaba-Aktien verlieren im NYSE-Handel zeitweise 0,86 Prozent auf 105,42 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)