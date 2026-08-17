Algorhythm hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Algorhythm hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Algorhythm im vergangenen Quartal 3.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Algorhythm 2.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch