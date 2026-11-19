Algorhythm hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch