Algoquant Fintech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Algoquant Fintech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.220 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 397.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 512.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch