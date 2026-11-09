Algonquin Power Utilities legte Quartalsergebnis vor

Algonquin Power Utilities hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Algonquin Power Utilities ein EPS von 0.060 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 885.7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 802.5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch