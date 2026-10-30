Algoma Steel Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Algoma Steel Group lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Algoma Steel Group mit einem Umsatz von insgesamt 249.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 52.40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch