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02.09.2026 06:37:00
Algo Grande Copper: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Algo Grande Copper äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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