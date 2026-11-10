Alfresa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alfresa hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.21 USD gegenüber 0.240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Alfresa mit einem Umsatz von insgesamt 4.98 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4.77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch