Alfresa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfresa hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 13.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 27.53 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 788.96 Milliarden JPY – ein Plus von 4.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alfresa 758.12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch