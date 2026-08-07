Alfresa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alfresa hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alfresa im vergangenen Quartal 4.95 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfresa 5.24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch