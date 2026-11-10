Alfresa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alfresa lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32.68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35.82 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alfresa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 793.80 Milliarden JPY im Vergleich zu 771.64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch