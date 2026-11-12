Alfred Herbert (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alfred Herbert (India) hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 70.93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 175.14 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch