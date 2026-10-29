Alfa Transformers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alfa Transformers hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2.93 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.630 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.9 Millionen INR – ein Plus von 291.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alfa Transformers 57.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch