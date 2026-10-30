Alfa SAB de C A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alfa SAB de C A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.27 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.250 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.76 Prozent zurück. Hier wurden 43.02 Milliarden MXN gegenüber 45.17 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch