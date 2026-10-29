Alfa Laval AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alfa Laval AB gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.40 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.53 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.60 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch