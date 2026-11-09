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09.11.2026 06:37:00
Alfa Ica (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Alfa Ica (India) hat am 07.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfa Ica (India) ein EPS von 1.12 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alfa Ica (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63.93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 311.1 Millionen INR im Vergleich zu 189.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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