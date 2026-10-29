Alexandria Real Estate Equities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alexandria Real Estate Equities äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.74 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alexandria Real Estate Equities im vergangenen Quartal 671.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alexandria Real Estate Equities 751.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch