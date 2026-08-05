Alexandria Real Estate Equities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alexandria Real Estate Equities hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Alexandria Real Estate Equities vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 662.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch