Alexander's Aktie 904286 / US0147521092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 18:38:35
Alexander's Shares Slide 11% After Q4 Earnings And FFO Decline
(RTTNews) - Alexander's, Inc. (ALX) shares fell 11.08 percent, down $28.26, to $226.81 on Monday, after the company reported weaker quarterly and full-year results compared with last year.
The stock is currently trading at $226.81, compared with a previous close of $255.07. Shares opened at $250.00 and have traded between $211.72 and $252.98 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $223.00 for 20,000 shares, while the ask stood at $228.29 for 40,000 shares. Trading volume totaled 193,577 shares, above the average volume of 69,067.
Alexander's shares have traded within a 52-week range of $189.05 to $260.84.
Net income for the quarter ended December 31, 2025, declined to $3.8 million, or $0.74 per share, from $12.3 million, or $2.39 per share a year earlier. Funds From Operations fell to $12.5 million, or $2.43 per share, from $20.8 million, or $4.06 per diluted share.
Nachrichten zu Alexander's Inc.Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alexander's Inc.Shs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbuchte dagegen Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes legten zum Wochenstart zu.