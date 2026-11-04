Alexanders mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alexanders hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alexanders ein EPS von 1.16 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 72.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 53.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch