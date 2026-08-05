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05.08.2026 06:37:00
Alexanders hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Alexanders hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.19 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 51.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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