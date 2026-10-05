Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
05.10.2026 11:13:00
Alexander Karp: Palantir-Chef lässt 15.000 Hektar Wald in Schweden kaufen
Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
|
01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26