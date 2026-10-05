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05.10.2026 11:13:00

Alexander Karp: Palantir-Chef lässt 15.000 Hektar Wald in Schweden kaufen

Palantir
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Erst verlieren Jäger in einer Region in Schweden ihre Jagdrechte. Dann wird bekannt: Das fragliche Gebiet wurde an eine Firma verkauft, die Alexander Karp gehört. Was er mit dem Land anfangen will, ist seitdem Gegenstand von Spekulationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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