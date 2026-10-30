Alerus Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alerus Financial hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.76 USD, nach 0.650 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch