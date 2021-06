Alerte aux consommateurs - Attention aux escroqueries offrant des remises qui prétendent provenir de la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) ou être approuvées par la CEO

Communautés touchées : Ontario | Date : 26 juin 2021

TORONTO, le 26 juin 2021 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a reçu des plaintes de consommateurs concernant des courriels donnant l'impression de provenir de la CEO, d'être approuvés par la CEO ou affiliés à la CEO, et qui portaient sur la façon de se qualifier ou de demander des remises gouvernementales sur l'énergie liées à la pandémie de COVID-19. Les courriels comprennent généralement un lien vers un « formulaire de demande » pour ces remises qui exige du consommateur qu'il prenne rendez-vous pour une évaluation énergétique de son foyer.

Ces courriels ne proviennent pas de la CEO et ne sont en aucun cas approuvés par la CEO. La CEO ne vous enverra pas de courriel ou ne vous contactera pas au sujet des remises sur l'énergie à moins que vous ne nous ayez contactés au préalable.

Si vous recevez un courriel faisant la promotion de remises sur l'énergie, même s'il comporte le nom ou le logo de la CEO, vous devez vous en méfier.

Méfiez-vous en particulier des courriels envoyés à partir de @energyassistanceprogram et qui font référence au « Energy Assistance Program ou « Assistance Program ». Cette entité n'est pas affiliée à la CEO et n'est pas approuvée par la CEO. Certains courriels contiennent des liens vers le site Web energyassistanceprogram.org. Il ne s'agit pas d'un site Web de la CEO. Nous sommes également au courant de courriels envoyés à partir de @ontariogreensavings.com qui font référence à « Ontario Green Savings » et qui contiennent un lien vers le site Web energyassistanceprogram.org.

Le gouvernement de l'Ontario et la CEO ont mis en place des programmes pour aider les clients à payer leurs factures d'énergie. Veuillez consulter le site Web de la CEO à l'adresse https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenupour obtenir des renseignements sur le Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 (Programme AIEC), le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité (POAFE) et le Programme d'aide aux impayés d'énergie (AIE).

Il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation, à une vérification ou à une inspection énergétique, ni à une visite à domicile pour être admissible à ces programmes ou pour présenter une demande, et il n'est pas non plus nécessaire d'acheter des biens ou d'autres services auprès d'une entreprise. Méfiez-vous des courriels provenant de toute source qui affirment ou laissent entendre que ces étapes sont nécessaires pour accéder au Programme AIEC, au POAFE ou au Programme AIE ou qui affirment ou laissent entendre que vous pouvez faire une demande pour ces programmes sur leur site Web.

Conseils aux consommateurs :

Si une entreprise prétend qu'une évaluation énergétique ou une inspection de votre foyer est nécessaire pour faire une demande ou se qualifier pour le Programme AIEC, le POAFE ou le Programme AIE, c'est un mensonge .

. Vous devez vous méfier de toute personne qui vous demande de communiquer vos renseignements personnels ou relatifs à votre compte de service public.

Sachez à qui vous avez affaire. Si une personne vous appelle, demandez-lui son nom, le nom de la société qu'elle représente et son numéro de téléphone.

Si vous soupçonnez avoir reçu des communications frauduleuses, vous pouvez nous contacter à publicinformation@oeb.ca ou au 1 877 632-2727 (sans frais en Ontario ). Vous pouvez aussi contacter le Centre antifraude du Canada au numéro sans frais 1 888 495-8501.

SOURCE Commission de l'énergie de l'Ontario