Alembic Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alembic Pharmaceuticals hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 17.05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alembic Pharmaceuticals 9.40 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 26.03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alembic Pharmaceuticals 19.10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch