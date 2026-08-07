Alembic Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alembic Pharmaceuticals lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.85 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Alembic Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 21.50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25.66 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 8.13 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 19.85 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch