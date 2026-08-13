Alembic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alembic hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 2.53 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.40 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alembic im vergangenen Quartal 487.4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alembic 497.5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch