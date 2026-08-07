Alef Education legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alef Education hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.02 AED. Im Vorjahresquartal hatte Alef Education ebenfalls ein EPS von 0.020 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.6 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 180.8 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch