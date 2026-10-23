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23.10.2026 06:37:00
ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.38 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.14 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.98 Milliarden SAR – ein Plus von 16.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer 6.85 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.32 SAR geschätzt. Der Umsatz war auf 7.93 Milliarden SAR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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