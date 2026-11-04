Aldel Financial A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aldel Financial A hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Aldel Financial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 354.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch