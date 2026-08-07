Aldel Financial A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aldel Financial A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aldel Financial A 0.090 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 354.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aldel Financial A 368.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch