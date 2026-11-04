Aldel Financial A präsentierte Quartalsergebnisse

Aldel Financial A hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.110 USD erwirtschaftet worden.

Aldel Financial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 354.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch