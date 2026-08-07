Aldel Financial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aldel Financial A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Aldel Financial A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Aldel Financial A im vergangenen Quartal 354.8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aldel Financial A 368.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch